Синоптики дали прогноз погоды на следующие трое суток
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Украине на следующие трое суток прогнозируют без осадков, местами кратковременные дожди, местами грозы, температура - от 10° ночью до 34° днем. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"В ближайшие трое суток без осадков, лишь на крайнем западе страны в среду кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура ночью 10-17°, на побережье морей до 20°, днем завтра 25-30°, 5-6 августа 27-32°, в южной части до 34°", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 3 августа в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла 22-25°; в Днепре в пределах Киева 22°.
Как сообщалось ранее в УНН, в ряде областей объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.