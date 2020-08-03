Синоптики дали прогноз погоды на следующие трое суток

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 95026 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 107736 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 112601 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 143022 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113939 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 136848 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103233 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102721 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104980 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102241 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Синоптики дали прогноз погоды на следующие трое суток

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 августа. УНН. В Украине на следующие трое суток прогнозируют без осадков, местами кратковременные дожди, местами грозы, температура - от 10° ночью до 34° днем. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

"В ближайшие трое суток без осадков, лишь на крайнем западе страны в среду кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура ночью 10-17°, на побережье морей до 20°, днем завтра 25-30°, 5-6 августа 27-32°, в южной части до 34°", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 3 августа в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла 22-25°; в Днепре в пределах Киева 22°.

Как сообщалось ранее в УНН, в ряде областей объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Украинские Национальные Новости

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