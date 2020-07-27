Синоптики дали прогноз погоди на наступні три доби
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. В Україну йдуть дощі - у наступні три доби в західних областях та місцями на півночі країни короткочасні дощі, грози. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра у південно-східній частині та місцями у західних і Житомирській областях короткочасний дощі, гроза, вночі на Херсонщині та в Криму подекуди значний дощ, на решті території без опадів; температура вночі 15-20°, вдень 25-32°", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, у середу вдень у західній частині, в четвер у північних, західних та більшості центральних областей пройдуть грозові дощі, подекуди шквали 15-20 м/с; температура вночі 14-20°, на узбережжі морів до 23°, вдень 30-35°, на заході, 30 липня і на півночі країни 23-28°.
"27 липня о 9 годині температура води в Чорному та Азовському морях становила 23-26°; в Дніпрі в межах Києва 20°", - резюмували синоптики.
Як повідомлялося раніше в УНН, синоптики попередили про погіршення погодних умов.