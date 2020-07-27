Синоптики дали прогноз погоды на следующие трое суток
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В Украину идут дожди - в последующие трое суток в западных областях и местами на севере страны кратковременные дожди, грозы. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"Завтра в юго-восточной части и местами в западных и Житомирской областях кратковременный дожди, гроза, ночью в Херсонской области и в Крыму местами большой дождь, на остальной территории без осадков, температура ночью 15-20°, днем 25-32°", - говорится в сообщении.
Отмечается, в среду днем в западной части, в четверг в северных, западных и большинстве центральных областей пройдут грозовые дожди, местами шквалы 15-20 м/с; температура ночью 14-20°, на побережье морей до 23°, днем 30-35°, на западе, 30 июля и на севере страны 23-28°.
"27 июля в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла 23-26°, в Днепре в пределах Киева 20°", - резюмировали синоптики.
Как сообщалось ранее в УНН, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий.