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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 16777 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Синоптики дали прогноз на завтра

Київ • УНН

 • 19026 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. В Україні у четвер, 10 жовтня, продовжить дощити у низці областей, найближчої ночі також очікуються заморозки, однак уже вдень буде тепліше, ніж сьогодні - до 20 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики дали прогноз на завтра

"Завтра у західних та північних областях місцями невеликий дощ, післязавтра в південній частині, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях помірні дощі, подекуди з грозою, на решті території, а в суботу по всій країні без опадів", - сказали синоптики.

Вітер південно-західний, 5-12 м/с, завтра в Україні, крім крайнього сходу та Приазов'я, окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-9° тепла, найближчої ночі у східних та південно-східних областях на поверхні грунту заморозки 0-3°, вдень 14-20° тепла, 11 жовтня в більшості областей, крім півдня, 11-16°.

Нагадаємо, 9 жовтня в Україні до 19 градусів тепла.

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