Синоптики дали прогноз на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Украине в четверг, 10 октября, продолжит идти дождь в ряде областей, ближайшей ночью также ожидаются заморозки, однако уже днем будет теплее, чем сегодня - до 20 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"Завтра в западных и северных областях местами небольшой дождь, послезавтра в южной части, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях умеренные дожди, местами с грозой, на остальной территории, а в субботу по всей стране без осадков", - сказали синоптики.
Ветер юго-западный, 5-12 м/с, завтра в Украине, кроме крайнего востока и Приазовья, отдельные порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 2-9° тепла, ближайшей ночью в восточных и юго-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 14-20° тепла, 11 октября в большинстве областей, кроме юга, 11-16°.
Напомним, 9 октября в Украине до 19 градусов тепла.