Сьогодні в Україні до 19 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. В Україні у середу, 9 жовтня, подекуди пройдуть невеликі дощі. Повітря вдень прогріється до 19 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"9 жовтня у західних та Житомирській, вдень і в північних областях місцями невеликий дощ; на решті території без опадів", - вказали синоптики.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях окремі пориви 15-20 м/с.
Температура вночі у західних, більшості північних, Вінницькій та Одеській областях 1-6° тепла, на решті території заморозки в повітрі 0-5°; температура вдень 8-13° тепла, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті 14-19°.
Нагадаємо, цього тижня в Україні потепліє до 23 градусів.