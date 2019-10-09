Сегодня в Украине до 19 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Украине в среду, 9 октября, местами пройдут небольшие дожди. Воздух днем прогреется до 19 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"9 октября в западных и Житомирской, днем и в северных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков", - указали синоптики.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.
Температура ночью в западных, большинстве северных, Винницкой и Одесской областях 1-6° тепла, на остальной территории заморозки в воздухе 0-5°; температура днем 8-13° тепла, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье 14-19°.
Напомним, на этой неделе в Украине потеплеет до 23 градусов.