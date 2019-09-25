Синоптики дали прогноз на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. У західних, північних, більшості центральних та Одеській областях у четвер, 26 вересня, дощитиме. Вноч знову очікуються заморозки. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра в західних, північних, більшості центральних та Одеській областях, 27 вересня вночі в Україні, крім сходу, вдень у південній частині невеликі, місцями помірні дощі; 28 вересня переважно без опадів, лише в західних та північних областях вдень невеликий дощ", - вказали синоптики.
Температура вночі 6-12°, у східній частині 1-7° тепла, у найближчі дві ночі на ґрунті заморозки 0-3°, вдень в Україні 12-18° тепла, у суботу в західних та південних областях до 22°.
Нагадаємо, 25 вересня в Україні до 21 градуса тепла.