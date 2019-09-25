Синоптики дали прогноз на завтра

"Завтра в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях, 27 сентября ночью в Украине, кроме востока, днем в южной части небольшие, местами умеренные дожди, 28 сентября преимущественно без осадков, лишь в западных и северных областях днем небольшой дождь", - указали синоптики.

Температура ночью 6-12°, в восточной части 1-7° тепла, в ближайшие две ночи на почве заморозки 0-3°, днем в Украине 12-18° тепла, в субботу в западных и южных областях до 22°.

Напомним, 25 сентября в Украине до 21 градуса тепла.