Синоптики дали прогноз погоди на день виборів

"Завтра в Україні переважатиме суха погода, лише вдень у західних та північних областях місцями невеликий дощ; температура вночі 5-11° тепла, вдень 13-18°, у південній частині 20-24°. 25-26 жовтня на південному заході, вночі в понеділок і на північному сході країни невеликий дощ, на решті території без опадів; поступове зниження температури на 2-4°", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.