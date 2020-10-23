Синоптики дали прогноз погоды на день выборов

"Завтра в Украине будет преобладать сухая погода, лишь днем в западных и северных областях местами небольшой дождь, температура ночью 5-11° тепла, днем 13-18°, в южной части 20-24°. 25-26 октября на юго-западе, ночью в понедельник и на северо-востоке страны небольшой дождь, на остальной территории без осадков; постепенное снижение температуры на 2-4°", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, синоптики дали прогноз погоды на сегодня.