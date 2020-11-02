Синоптики дали дощовий прогноз на завтра

"Завтра у західних областях помірні дощі, у Карпатах з мокрим снігом, на Лівобережжі місцями невеликий дощ, на решті території без опадів; температура вночі 3-8°, у Карпатах 0-3° тепла; вдень 8-14°", - йдеться у повідомленні.

При цьому у наступні дві доби, 4-5 листопада, на заході, вдень 5 листопада також і на півночі країни невеликий дощ, на решті території без істотних опадів; температура вночі 1-7° тепла, вдень 6-11°, у південних та східних областях до 15°.

Вночі та вранці в Україні місцями тумани.

Нагадаємо, половину території України у понеділок, 2 листопада, затягне дощами, температура повітря вдень не перевищуватиме 14 градусів тепла.