Синоптики дали дождливый прогноз на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. По Украине во вторник, 3 ноября, ожидаются дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Днем воздух прогреется до 14 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"Завтра в западных областях умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом, на Левобережье местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков, температура ночью 3-8°, в Карпатах 0-3° тепла, днем 8-14°", - говорится в сообщении.
При этом в последующие двое суток, 4-5 ноября, на западе, днем 5 ноября также и на севере страны небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков; температура ночью 1-7° тепла, днем 6-11°, в южных и восточных областях до 15°.
Ночью и утром в Украине местами туманы.
Напомним, половину территории Украины в понедельник, 2 ноября, затянет дождями, температура воздуха днем не будет превышать 14 градусов тепла.