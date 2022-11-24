Синод упц мп зняв з посад трьох єпископів

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На засіданні Синод звільнив від керівництва єпархіями трьох владик – з Кіровоградської, Сумської та Харківської областей.

Так, замість митрополита Кіровоградського і Новомиргородського Іоасафа новим керуючим Кіровоградською єпархією призначено архієпископа Васильківського Миколая. Повідомляється, що митрополит Іоасаф надалі буде нести послух вікарія Київської Митрополії.

Нагадаємо

22 листопада СБУ проводила контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, а також на Рівненщині на території Корецького Свято-Троїцького монастиря, жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.

На наступний день СБУ повідомила, що знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та "сумнівних" громадян рф під час безпекових заходів у приміщеннях УПЦ (МП), зокрема, у Києво-Печерській Лаврі та на Рівненщині.