Синод упц мп снял с должностей трех епископов

Детали

На заседании Синод освободил от руководства епархиями трех владык – из Кировоградской, Сумской и Харьковской областей.

Так, вместо митрополита Кировоградского и Новомиргородского Иоасафа новым управляющим Кировоградской епархией назначен архиепископ Васильковский Николай. Сообщается, что митрополит Иоасаф будет нести послушание викария Киевской Митрополии.

Напомним

22 ноября СБУ проводила контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, а также в Ровенской области на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря, женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери и на территории помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ.

На следующий день СБУ сообщила, что нашла пророссийскую литературу, миллионы наличных и "сомнительных" граждан рф во время мер безопасности в помещениях УПЦ (МП), в частности, в Киево-Печерской Лавре и в Ровенской области.