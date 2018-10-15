Синод РПЦ вирішив закликати помісні церкви світу "разом шукати вирішення проблеми" в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Синод Російської православної церкви закликав всі помісні православні церкви “спільно шукати шляхи вирішення церковного кризи” в Україні. Про це йдеться в заяві синоду, опублікованій в понеділок, повідомляє УНН.
“Закликаємо Предстоятелів і Священні Синоди Помісних Православних Церков до належної оцінки вищезазначених антиканонічних діянь Константинопольського Патріархату і спільного пошуку шляхів виходу з важкої кризи, що роздирає тіло Єдиної Святої Соборної і Апостольської Церкви”, — йдеться в повідомленні.
Синод також висловив підтримку митрополиту Київському і всієї України Онуфрію (УПЦ МП) і закликав мирян молитися “про єдиновірних братів і сестер в Україні”.
Рішення Константинопольського патріархату щодо надання автокефалії в Україні виводять його за межі канонічного поля, йдеться також в заяві.
“Прийняття в спілкування розкольників та підданого анафемі в інший Помісній церкві особи з усіма рукопокладеними ним „єпископами“ і „кліриками“, посягання на чужі канонічні уділи... виводить Константинопольський патріархат за межі канонічного поля”, — йдеться в тексті документа.
Раніше Синод прийняв рішення про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом після його рішень щодо України.