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Синод РПЦ решил призвать поместные церкви мира "вместе искать решение проблемы" в Украине

Синод РПЦ решил призвать поместные церкви мира "вместе искать решение проблемы" в Украине

Киев  •  УНН

 • 10856 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Синод Русской православной церкви призвал все поместные православные церкви “совместно искать пути решения церковного кризиса” в Украине. Об этом говорится в заявлении Синода, опубликованном в понедельник, сообщает УНН.

“Призываем Предстоятелей и Священные Синоды Поместных Православных Церквей к надлежащей оценке вышеупомянутых антиканонических деяний Константинопольского Патриархата и совместному поиску путей выхода из тяжелейшего кризиса, раздирающего тело Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви”, — говорится в сообщении.

Синод также выразил поддержку митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию (УПЦ МП) и призвал мирян молиться “о единоверных братьях и сестрах в Украине”.

Решения Константинопольского патриархата относительно предоставления автокефалии на Украине выводят его за пределы канонического поля, говорится также в заявлении.

“Принятие в общение раскольников и анафематствованного в другой Поместной церкви лица со всеми рукоположенными им „епископами“ и „клириками“, посягательство на чужие канонические уделы... выводит Константинопольский патриархат за пределы канонического поля”, — говорится в тексте документа.

Ранее Синод принял решение о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом после его решений по Украине.

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