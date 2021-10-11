Сінгапур дозволить в'їзд мандрівникам, не відбуваючи карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Сінгапур відкриває свої кордони для більшої кількості країн для безкарантинних подорожей, оскільки місто-держава прагне відновити свій статус міжнародного авіаційного вузла та готується досягти “нової норми” для життя з COVID −19. Про це повдіомляє УНН з посиланням на Reuters.
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З 19 жовтня повністю вакциновані люди з восьми країн, включаючи Великобританію, Францію, Іспанію та США, зможуть потрапити на острів без карантину, якщо вони пройдуть тести на COVID-19.
Оголошення є значним кроком у стратегії Сінгапуру відновити міжнародні зв'язки.
Країна Південно -Східної Азії, один з найбільших у світі туристичних та фінансових центрів, є домом для азіатських штаб -квартир тисяч глобальних компаній, керівники яких давно покладаються на зв'язок Сінгапуру.
Прем'єр -міністр Лі Сянь Лун заявив, що Сінгапур досягне нової норми і може послабити обмеження, коли випадки стабілізуються, навіть якщо вони залишаться сотнями.
Нагадаємо
Міністерство охорони здоров'я Сінгапуру заявило, що з 13 жовтня не вакцинованим жителям буде заборонено відвідувати кафе і торговельні центри.