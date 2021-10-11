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Сингапур разрешит въезд путешественникам, не отбывая карантина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Сингапур открывает свои границы для большего количества стран для безкарантинних путешествий, поскольку город-государство стремится восстановить свой статус международного авиационного узла и готовится достичь "новой нормы" для жизни с COVID 19. Об этом Сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

С 19 октября полностью вакцинированы люди из восьми стран, включая Великобританию, Францию, Испанию и США, смогут попасть на остров без карантина, если они пройдут тесты на COVID-19.

Объявления является значительным шагом в стратегии Сингапура восстановить международные связи.

Страна Юго-Восточной Азии, один из крупнейших в мире туристических и финансовых центров, является домом для азиатских штаб-квартире тысяч глобальных компаний, руководители которых давно полагаются на связь Сингапура.

Премьер-министр Ли Сянь Лун заявил, что Сингапур достигнет новой нормы и может ослабить ограничения, когда случаи стабилизируются, даже если они останутся сотнями.

Напомним

Министерство здравоохранения Сингапура заявило , что с 13 октября не вакцинированным жителям будет запрещено посещать кафе и торговые центры.

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