Син Президента Зеленського став першокласником
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Син Президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської Кирилл сьогодні пішов у перший клас. Про це Олена Зеленська написала на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.
"Сьогодні ранок для нашої сім’ї особливий. Букварик, зошити, олівці. Наче нічого не забули... Ой, яблуко! Наш син Кирилл тепер першокласник. Сьогодні він уперше сяде за парту, побачить свою першу вчительку й однокласників. У наступні 12 років він дізнається, що таке дружба і, мабуть, розчарування. А ще – бешкетуватуватиме, поїде в перші подорожі без батьків, загартовуватиме характер і ставатиме відповідальним. Кирилл не лише засвоюватиме шкільну програму, а й вчитиметься жити в країні змін", - написала перша леді.
З її слів, діти – покоління майбутнього. "Вони не знають, що таке радянські обмеження та безглузде завчання. Віримо, що вони полюблять школу і вчитимуться охоче. А потім оберуть професію за покликом серця і зроблять багато корисного для нашої країни", - додала вона.
"Ми хочемо пишатися нашими дітьми – і Сашею, і Кириллом. І знаємо, що школа закладе основи їхнього дорослого життя. І майбутнього України", - підсумувала Олена Зеленська.
Раніше УНН писав про те, що міністр освіти і науки України записала відеовітання до Дня знань.
Сьогодні ранок для нашої сім’ї особливий. Букварик, зошити, олівці. Наче нічого не забули... Ой, яблуко! Наш син Кирилл тепер першокласник. Сьогодні він уперше сяде за парту, побачить свою першу вчительку й однокласників. У наступні 12 років він дізнається, що таке дружба і, мабуть, розчарування. А ще – бешкетуватуватиме, поїде в перші подорожі без батьків, загартовуватиме характер і ставатиме відповідальним. Кирилл не лише засвоюватиме шкільну програму, а й вчитиметься жити в країні змін. Наші діти – покоління майбутнього. Вони не знають, що таке радянські обмеження та безглузде завчання. Віримо, що вони полюблять школу і вчитимуться охоче. А потім оберуть професію за покликом серця і зроблять багато корисного для нашої країни. Ми хочемо пишатися нашими дітьми – і Сашею, і Кириллом. І знаємо, що школа закладе основи їхнього дорослого життя. І майбутнього України.