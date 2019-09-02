Сын Президента Зеленского стал первоклассником

"Сегодня день для нашей семьи особенный. Букварик, тетради, карандаши. Как будто ничего не забыли... Ой, яблоко! Наш сын Кирилл теперь первоклассник. Сегодня он впервые сядет за парту, увидит свою первую учительницу и одноклассников. В следующие 12 лет он узнает, что такое дружба и, пожалуй, разочарование. А еще - безобразничать, поедет в первые путешествия без родителей, будет закалять характер и становиться ответственным. Кирилл не только будет усваивать школьную программу, но и учиться жить в стране изменений", - написала первая леди.

По ее словам, дети - поколение будущего. "Они не знают, что такое советские ограничения и бессмысленное заучивание. Верим, что они полюбят школу и будут учиться охотно. А потом выберут профессию по зову сердца и сделают много полезного для нашей страны", - добавила она.

"Мы хотим гордиться нашими детьми - и Сашей, и Кириллом. И знаем, что школа заложит основы их взрослой жизни. И будущего Украины", - подытожила Елена Зеленская.

Ранее УНН писал о том, что министр образования и науки Украины записала видеоприветствие к Дню знаний.