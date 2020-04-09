Син президента Сербії захворів на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Президент Сербії Александар Вучич повідомив через соцмережі, що у його сина Данила підтвердили коронавірусну інфекцію і госпіталізували в белградську лікарню. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Вучич звернувся до сина словами: "Сину, ти переможеш".
Державні ЗМІ не уточнюють, чим займається Данило, син Вучича від його першого шлюбу.
Деякі політичні й громадські діячі у Сербії вже назвали звістку про хворобу Данила Вучича "пропагандистським фейком".
За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Хопкінса, у Сербії виявили 2666 випадків коронавірусу, 65 людей померли.
Нагадаємо, нападника збірної Сербії заарештували через порушення карантину.