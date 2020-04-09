Сын президента Сербии заболел COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 35763 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 44575 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 59937 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 60859 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 85647 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 76038 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101357 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105410 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130594 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130222 просмотра

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Сын президента Сербии заболел COVID-19

Сын президента Сербии заболел COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11711 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Президент Сербии Вучич сообщил через соцсети, что у его сына Даниила подтвердили коронавирусную инфекцию и госпитализировали в белградскую больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Вучич обратился к сыну словами: "Сын, ты победишь".

Государственные СМИ не уточняют, чем занимается Даниил, сын Вучича от его первого брака.

Некоторые политические и общественные деятели в Сербии уже назвали известие о болезни Даниила Вучича "пропагандистским фейком".

По данным Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса, в Сербии обнаружили 2666 случаев коронавируса, 65 человек умерли.

Напомним, нападающего сборной Сербии арестовали за нарушение карантина.

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