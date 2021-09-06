Сили опору талібам виступили зі спростуванням заяв бойовиків про захоплення Панджшеру

Деталі

“Заява „Талібану“ про взяття Панджшера — брехня... Ми запевняємо народ Афганістану, що битва з „Талібаном“ і його спільниками триватиме, поки не відновляться справедливість і свобода”, — йдеться в повідомленні ФНО в Twitter.

Контекст

Раніше представник талібів Забіхулла Муджахід заявив, що рух повністю взяв під контроль провінцію Панджшер — останню з тих, які не підкорилися бойовикам в країні.

ادعای دشمن متجاوز مبنی بر تصرف پنجشیر نادرست است. نیروهای مقاومت ملی در قرارگاهها که از پیش ایجاد شده بود, حضور دارند و از شب گذشته تا اکنون جنگ در نقاط مختلف ادامه دارد. مردم افغانستان مطمین باشند که مقاومت تا رسیدن به آزادی و عدالت به نصرت خداوند ادامه می یابد.

— National Resistance Front of Afghanistan (@nrfafg) September 6, 2021

Рух "Талібан“розгорнув масштабну операцію по встановленню контролю над Афганістаном після оголошення США навесні про намір вивести з країни свої збройні сили. 15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані склав повноваження і покинув країну, а бойовики “Талібану” без бою увійшли в Кабул.

Незгодні з владою радикалів сили організували в Панджшері опір, який очолив Ахмад Масуд, син польового командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Підтримати його закликав колишній віцепрезидент Амрулла Салех, який оголосив себе виконуючим обов’язки глави держави.