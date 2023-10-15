Сили оборони України збили російський Мі-8
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Сили оборони України ліквідували ворожий вертоліт Мі-8. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, пише УНН.
Цитата
“Збили російський Мі-8. Чудова робота 25-ї окремої повітрянодесантної бригади”, - зазначає Сирський.
Доповнення
Раніше УНН повідомляло, що ракетні війська Сил оборони України нанесли удар по ворожому пункту управління
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Таврійському напрямку знищено 26 одиниць військової техніки росіян