Силы обороны Украины сбили российский Ми-8
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Силы обороны Украины ликвидировали вражеский вертолет Ми-8. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, пишет УНН.
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“Сбили российский Ми-8. Отличная работа 25-й отдельной воздушно-десантной бригады”, - отмечает Сырский.
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Ранее УНН сообщало, что ракетные войска Сил обороны Украины нанесли удар по вражескому пункту управления
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