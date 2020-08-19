Сільгоспвиробники підтримують законопроект № 3131-д для боротьби з тіньовими агробаронами

Документ передбачає поетапне введення поставленого податкового зобов'язання. Для дрібних сільгоспвиробників і сімейних фермерських господарств запроваджено пільговий період в два роки, після чого буде встановлена ставка 2% від НДО (нормативної грошової оцінки) - близько 540 грн за гектар. Для середніх і великих підприємств встановлено ставку 4,5% НДО - приблизно 1220 грн за гектар. Однак до цього рівня вона буде підніматися поступово - протягом трьох років.

Поставлене податкове зобов'язання - мінімальна сума податків, яку повинен заплатити орендар або власник землі.

Простих селян, які обробляють свої городи розміром до 1 га, і власників паїв, які здають їх в офіційну оренду, новий закон не торкнеться.

"Зараз тіньові агробаронів і деякі політики нас лякають, що на аграріїв хочуть повісити новий податок, але це не так. Ті виробники, які працюють в "білу" і платять всі податки, нічого додатково не платитимуть. Я це можу сказати зі свого господарству. Плачу податок на доходи фізичних осіб, податок на оренду, єдиний податок. Уже зараз сукупно з гектара набігає близько 1 , 4 тис. грн ", - розповідає Олександр Стешенко, агровиробник з Дніпропетровської області (СФГ Стешенко).

За словами Олександра Стешенка, для невеликих "сірих" фермерських господарств закон № 3131-д буде навіть в допомогу.

"На жаль, але далеко не всі вміють працювати в" білу ", і багато хто просто бояться зайвого спілкування з владою. Мої сусіди ведуть невелике фермерське господарство - все в" сіру ". Податків не платять, а й підтримки від держави ніякої отримати не можуть, та й постійно бояться, що "прийде перевірка", і потрібно буде платити хабар. Якщо закон приймуть, вони потраплять під пільгу і зможуть всі офіційно оформити. Так, доведеться платити податки , але як інакше? Якщо хочемо, щоб все було як в Європі, то і податки повинен платити кожен ", - стверджує Олександр.

Агровиробник Євген Ус з Полтавської області (ФГ Ус. Е) розповідає, що багатьох власників паїв і простих селян лякали місцеві царі: ніби столиця придумала новий податок для простих людей.

"Але насправді, якщо пай здаєш в офіційну оренду, то ніяких податків платити не потрібно. Звичайно, місцевим "чорним" аграріям тепер це не подобається - адже доведеться з людьми укладати договори. Але простим селянам це вигідно. Якщо є договір, значить, і права свої можеш захистити ", - говорить Євген Ус.

Сільгоспвиробники сподіваються, що як тільки після канікул Рада відновить роботу, законопроект № 3131-д буде прийнятий. Адже його вже підтримав президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.