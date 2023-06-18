Силами ППО знищено два ударні вертольоти та 12 БПЛА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Протягом минулої доби та початку сьогоднішнього дня силами протиповітряної оборони було знищено 14 повітряних цілей: два вертольоти та 12 дронів. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, пише УНН.
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«За минулу добу 17 червня та початок поточної доби 18 червня 2023 року протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено два ворожі ударні вертольоти Ка-52, чотири ударні іранські БпЛА «Shahed-136/131», один – «Ланцет»», - йдеться у повідомленні.
Деталі
Також за минулу та поточну добу протиповітряною обороною Повітряних Сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, знищено сім ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня типів «Орлан-10», «Орлан-30», «Zala», «Supercam».
Доповнення
Авіація Повітряних Сил ЗС України здійснила десятки літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне прикриття. По позиціях, техніці, тилах та скупченню живої сили ворога завдано більше ніж двадцять авіаційних ударів.
Нагадаємо
На Дніпропетровщині було знищено два БПЛА.