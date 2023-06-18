Силами ПВО уничтожено два ударных вертолета и 12 БПЛА

Цитата

«За прошедшие сутки 17 июня и начало текущих суток 18 июня 2023 года противовоздушной обороной Воздушных Сил уничтожено два вражеских ударных вертолета Ка-52, четыре ударных иранских БпЛА «Shahed-136/131», один – «Ланцет»», - говорится в сообщении.

Детали

Также за прошедшие и текущие сутки противовоздушной обороной Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено семь вражеских разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня типов «Орлан-10», «Орлан-30», «Zala», «Supercam».

Дополнения

Авиация Воздушных Сил ВС Украины осуществила десятки самолето-вылетов на огневое поражение и истребительное прикрытие. По позициям, технике, тылам и скоплению живой силы врага нанесено более двадцати авиационных ударов.

Напомним

На Днепропетровщине было уничтожено два БПЛА.