Сі Дзіньпін попередив Байдена: «Той, хто грає з вогнем, зрештою обпечеться»

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«Той, хто грає з вогнем, зрештою обпечеться, - цитує Сіньхуа слова Сі Байдену. - Я сподіваюся, що американська сторона повністю це розуміє», - сказав він.

«Обидва президенти визнали свій заклик відвертим і ґрунтовним», - повідомило державне інформаційне агентство.

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Байден, зі свого боку, заявив китайському лідеру Сі Цзіньпіну, що політика США щодо Тайваню не змінилася і що Вашингтон рішуче виступає проти односторонніх зусиль щодо зміни статус-кво або підриву миру та стабільності в Тайванській протоці, заявив Білий дім.

У ході телефонної розмови лідери двох країн «обговорили низку питань, важливих для двосторонніх відносин, а також інші регіональні та глобальні проблеми, і доручили своїм командам продовжувати стежити, зокрема вирішувати питання зміни клімату та безпеки в галузі охорони здоров'я», йдеться у заяві Білого дому.

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