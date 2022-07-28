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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Сі Дзіньпін попередив Байдена: «Той, хто грає з вогнем, зрештою обпечеться»

Сі Дзіньпін попередив Байдена: «Той, хто грає з вогнем, зрештою обпечеться»

Київ • УНН

 • 193308 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. У четвер Сі Цзіньпін та Джо Байден провели двогодинні «відверті та ґрунтовні» переговори. У ході переговорів лідер Китаю попередив свого американського колегу, щоб він не «грав з вогнем» на тлі напруженості навколо Тайваню, що зростає, повідомляють державні ЗМІ, передає УНН.

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«Той, хто грає з вогнем, зрештою обпечеться, - цитує Сіньхуа слова Сі Байдену. - Я сподіваюся, що американська сторона повністю це розуміє», - сказав він.

«Обидва президенти визнали свій заклик відвертим і ґрунтовним», - повідомило державне інформаційне агентство.

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Байден, зі свого боку, заявив китайському лідеру Сі Цзіньпіну, що політика США щодо Тайваню не змінилася і що Вашингтон рішуче виступає проти односторонніх зусиль щодо зміни статус-кво або підриву миру та стабільності в Тайванській протоці, заявив Білий дім.

У ході телефонної розмови лідери двох країн «обговорили низку питань, важливих для двосторонніх відносин, а також інші регіональні та глобальні проблеми, і доручили своїм командам продовжувати стежити, зокрема вирішувати питання зміни клімату та безпеки в галузі охорони здоров'я», йдеться у заяві Білого дому.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Байден провів п'яту телефонну розмову із Сі Цзіньпіном: на порядку денному - Тайвань

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