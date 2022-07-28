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Си Дзиньпин предупредил Байдена: «Тот, кто играет с огнем в конце концов обожжется»

Си Дзиньпин предупредил Байдена: «Тот, кто играет с огнем в конце концов обожжется»

Киев • УНН

 • 193307 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. В четверг Си Цзиньпин и Джо Байден провели двухчасовые «откровенные и обстоятельные» переговоры. В ходе переговоров лидер Китая предупредил своего американского коллегу, чтобы он не «играл с огнем» на фоне растущей напряженности вокруг Тайваня, сообщают государственные СМИ, передает УНН.

Детали

«Тот, кто играет с огнем, в конце концов обожжется, - цитирует Синьхуа слова Си Байдену. – Я надеюсь, что американская сторона полностью это понимает», – сказал он.

«Оба президента признали свой призыв откровенным и основательным», - сообщило государственное информационное агентство.

Детали

Байден, со своей стороны, заявил китайскому лидеру Си Цзиньпину, что политика США по Тайваню не изменилась и что Вашингтон решительно выступает против односторонних усилий по изменению статус-кво или подрыву мира и стабильности в Тайванском проливе, заявил Белый дом.

В ходе телефонного разговора лидеры двух стран «обсудили ряд вопросов, важных для двусторонних отношений, а также другие региональные и глобальные проблемы, и поручили своим командам продолжать следить, в частности, решать вопросы изменения климата и безопасности в области здравоохранения», говорится в заявлении Белого дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден провел пятый телефонный разговор с Си Цзиньпином: в повестке дня – Тайвань

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