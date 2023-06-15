Швидше гіпотетична можливість: пєсков про "бажання" Шольца та Макрона поговорити з путіном
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Речник російського диктатора дмитро пєсков заявив, що слова канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Макрона про "бажання поговорити" з путіним мають на увазі швидше гіпотетичну можливість, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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"Слова Шольца та Макрона про бажання поговорити з Путіним мають на увазі швидше гіпотетичну можливість", - заявив пєсков.
На його думку, розмова Шольца з путіним "дозволила б Берліну з першоджерела дізнатися про російську позицію і "кинути шори".
Раніше
Канцлер Німеччини Олаф Шольц на зустрічі з президентами Франції та Польщі Емманюелем Макроном та Анджеєм Дудою у Парижі у форматі "Веймарського трикутника" заявив, що російський диктатор володимир путін має "усвідомити, що його план провалився" і "негайно припинити війну в Україні".