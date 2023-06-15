Скорее гипотетическая возможность: песков о "желании" Шольца и Макрона поговорить с путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Спикер российского диктатора дмитрий песков заявил, что слова канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Макрона о "желании поговорить" с путиным имеют в виду скорее гипотетическую возможность, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
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"Слова Шольца и Макрона о желании поговорить с путиным подразумевают скорее гипотетическую возможность", - заявил Песков.
По его мнению, разговор Шольца с путиным "позволил бы Берлину из первоисточника узнать о российской позиции и "бросить шоры".
Ранее
Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с президентами Франции и Польши Эмманюэлем Макроном и Анджеем Дудой в Париже в формате "Веймарского треугольника" заявил, что российский диктатор владимир путин должен "осознать, что его план провалился" и "немедленно прекратить войну в Украине".