Швейцарське посольство закликало українських жінок йти в політику
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Посольство Швейцарії в Україні закликало українських жінок активніше йти у політику, додавши при цьому, що вітає зростання дотримання гендерної рівності в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис посольства у своєму мікроблозі в Twitter.
"Швейцарія послідовно підтримує гендерну рівність, права жінок та розширення прав і можливостей жінок. Тому Швейцарія вітає зростаюче дотримання гендерної рівності в Україні, закликає українських жінок активніше йти у політику, а чоловіків - допомагати жінкам досягти успіху на цьому шляху. Для блага всіх!", - йдеться у повідомленні.
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Раніше в ООН запропонували ввести квоту для жінок під час виборів у ВР.
Нагадаємо, очільник Мін’юста України повідомив, що жінки становлять 60% виборців в Україні.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада України відхилила парламентські слухання щодо протидії дискримінації жінок.
#Швейцарія послідовно підтримує #гендернарівність, #праважінок та розшир.прав і можливостей жінок. Томувітає зростаюче дотрим. гендер.рівності в #Україна, закликає жінок активніше йти у політику, а чоловіків - допомагати жінкам досягти успіху на цьому шляху. Для блага всіх! https://t.co/SjUt3v6YFA— Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) 5 червня 2019 р.