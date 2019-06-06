Швейцарське посольство закликало українських жінок йти в політику

КИЇВ. 6 червня. УНН. Посольство Швейцарії в Україні закликало українських жінок активніше йти у політику, додавши при цьому, що вітає зростання дотримання гендерної рівності в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис посольства у своєму мікроблозі в Twitter.