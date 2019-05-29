Рада відхилила парламентські слухання щодо протидії дискримінації жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Народні депутати Верховної Ради не дали достатньої кількості голосів для ухвалення постанови про проведення парламентських слухань щодо запобігання та протидії дискримінації жінок із вразливих соціальних груп. Відповідну постанову підтримали лише 62 народних депутатів під час пленарного засідання, передає кореспондент УНН.
Проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Запобігання та протидія дискримінації жінок з вразливих соціальних груп" був відхилений, втім парламентарі жваво обговорили соціально важливу тему становища жінок в Україні.
У рекомендаціях парламентських слухань пропонувалося, зокрема, законодавчо затвердити квоти у виборчому законодавстві, збільшити держдопомогу при народженні дитини тощо. У цілому розроблені рекомендації спрямовані на захист жінок з числа внутрішньо переміщених осіб, сільської місцевості, ромської національності, ВІЛ-позитивних, а також тих, хто відбуває покарання в місцях позбавлення свободи.
Зокрема, нагальними проблемами вразливих категорій жінок в Україні є заборона доступу ВІЛ-позитивних жінок до репродуктивних програм, ранні шлюби (в 13 років), а також відсутність документів у дітей ромської національності, недоступність медичного обслуговування для жінок у сільській місцевості, а також нелюдські умови і жорстоке поводження з жінками в місцях відбування покарань.
Нагадаємо, 15 травня народні депутати відхилили проект постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Державна природоохоронна політика України: стан, перспективи розвитку та шляхи співпраці з громадянським суспільством" законопроекту №9485.