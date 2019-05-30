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IFES закликали збільшити представництво жінок у ВРУ, в ООН підтримали

IFES закликали збільшити представництво жінок у ВРУ, в ООН підтримали

Київ • УНН

 • 9769 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Міжнародна фундація виборчих систем (The International Foundation for Electoral Systems - IFES) закликала українських політиків та громадян україни підвищити рівень представництва жінок у парламенті. ООН підтримали цю заяву. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву IFES.

“Більш ніж половина українських громадян — жінки. Хоча їх кількість перевищує 22 мільйони, в парламенті представлено лише 50 жінок, тоді як кількість депутатів-чоловіків становить 370”, — заявили правозахисники.

“Представництво жінок в українському парламенті знаходиться на рівні значно нижчому за середні показники не лише в Європі, але й у світі загалом — лише 11,6%. Середній рівень представництва жінок у парламентах країн світу становить 24,3%, а в країнах Європи цей показник — ще вищий і становить 28,5%. За даними Міжпарламентського союзу, Україна посідає 156 місце серед 193 країн світу за кількістю жінок у парламенті — найнижче серед країн Європи”, — повідомили у організації.

У IFES додали, що “Жінки заслуговують кращого. Україна заслуговує кращого”.

“Закликайте усі політичні партії висувати більше жінок на майбутніх парламентських виборах. Для досягнення реальних змін у кількості обраних жінок політичні партії повинні розмістити їх на високих позиціях у своїх списках; щонайменше у кожній п’ятірці кандидатів має бути дві жінки — це гарантуватиме обрання близько 90 жінок з 225 народних депутатів, що обираються за партійними списками — втім, це все одно становитиме лише приблизно 20% від загального складу парламенту”, — додали у організації.

“Тому таких заходів недостатньо. Важливо також, щоб політичні партії висували кандидаток жінок в одномандатних округах, де вони мають шанси на перемогу”, — резюмували у IFES.

“Підтримуємо”, — локанічно написали у Twitter Представництва ООН в Україні.

Підтримуємо. https://t.co/gCJ2h9OZIB

— UN Ukraine (@UN_Ukraine) 29 травня 2019 р.

Раніше в ООН запропонували ввести квоту для жінок під час виборів у ВР.

Нагадаємо, очільник Мін’юста України повідомив, що жінки становлять 60% виборців в Україні.

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