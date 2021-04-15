Швейцарія з наступного тижня послабить карантин

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Уряд Швейцарії оголосив про подальше пом'якшення обмежень щодо COVID-19 з наступного тижня. Так в країні дозволять роботу ресторанів з відкритими терасами та проведення спортивних заходів. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Уряд заявив, що кінотеатрам, театрам і концертним майданчикам також буде дозволено приймати відвідувачів з понеділка, 19 квітня. Відвідувачам доведеться носити маски та триматися на безпечній відстані. Університети та центри освіти для дорослих матимуть змогу відновити очні заняття.

Цитата

“Незважаючи на зростання кількості випадків, ми можемо обережно послаблювати карантинні обмеження. По-перше, завдяки погоді ми можемо більше виходити на вулицю. По-друге, значна частина найбільш вразливих людей вже вакцинована. Ми вважаємо, що ризик є виправданим”, — заявив міністр охорони здоров’я Ален Берсет.

Кількість випадків кронавірусу у Швейцарії зросла на 2 601, загальний обсяг заражень становить 627 968 випадків, 9 844 людей померли.

Додатково

56% громадян Німеччини підтримують пом’якшення карантинних заходів з боротьби проти COVID-19 в країні, показало опитування “Політбарометра”. У США для вакцинованих від COVID-19 вводять карантинні послаблення.

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