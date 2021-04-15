Швейцарія з наступного тижня послабить карантин

Деталі

Уряд заявив, що кінотеатрам, театрам і концертним майданчикам також буде дозволено приймати відвідувачів з понеділка, 19 квітня. Відвідувачам доведеться носити маски та триматися на безпечній відстані. Університети та центри освіти для дорослих матимуть змогу відновити очні заняття.

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“Незважаючи на зростання кількості випадків, ми можемо обережно послаблювати карантинні обмеження. По-перше, завдяки погоді ми можемо більше виходити на вулицю. По-друге, значна частина найбільш вразливих людей вже вакцинована. Ми вважаємо, що ризик є виправданим”, — заявив міністр охорони здоров’я Ален Берсет.

Кількість випадків кронавірусу у Швейцарії зросла на 2 601, загальний обсяг заражень становить 627 968 випадків, 9 844 людей померли.

Додатково

56% громадян Німеччини підтримують пом’якшення карантинних заходів з боротьби проти COVID-19 в країні, показало опитування “Політбарометра”. У США для вакцинованих від COVID-19 вводять карантинні послаблення.