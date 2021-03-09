Нова реальність: у США для вакцинованих від COVID-19 вводять карантинні послаблення

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“COVID-19 продовжує чинити величезний збиток для нашої нації. Як і ви, я хочу мати можливість повернутися до повсякденної діяльності та взаємодіяти з нашими друзями, сім’ями та громадами... У міру того, як все більше людей вакцинуються, рівень зараження COVID-19 у громадах знижується, і наше розуміння імунітету до COVID покращується, ми з нетерпінням чекаємо виконання цих рекомендацій громадськістю”, — заявила очільниця CDC лікарка Рошель Валенська на брифінгу в Білому домі.

Деталі рекомендацій

CDC визначає людей, які повністю вакциновані, як тих, хто вичекав два тижні після необхідної кількості щеплень зареєстрованими в США вакцинами. За даними CDC існує все більше доказів того, що вакциновані люди не поширюють COVID-19, але вчені все ще намагаються зрозуміти, як довго триває захист від вакцин.

Нові рекомендації зазначають, що повністю вакциновані люди можуть відвідувати інших вакцинованих людей у приміщеннях без масок і фізичного дистанціювання. Також дозволено перебування з невакцинованими людьми без масок або фізичного дистанціювання, якщо ці люди мають низький ризик важкого перебігу COVID-19.

І хоч CDC все ще рекомендує утримуватись від подорожей, однак рекомендації зазначають, що щеплені бабусі та дідусі можуть почуватись комфортно, відвідуючи своїх нещеплених онуків і нарешті міцно обійняти їх.

Вакцинація в Україні

Вакцинація від COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD). З публічних осіб першим вакцинувалася міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За ним були Президент Володимир Зеленський і головний санлікар Віктор Ляшко. До того ж вакциною Covishield/AstraZeneca щепився духовний лідер послідовників буддизму Далай-лама та його оточення.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс запевнила, що вакцини від COVID-19 Covishield і Oxford-AstraZeneca AZD1222 ідентичні, оскільки перша є тільки ліцензійною назвою при виробництві в Індії.

Аналогічні дані містяться в офіційному реєстрі Канади: “Вакцини AstraZeneca COVID-19 (виробляється AstraZeneca) і COVISHIELD (виробляються Інститутом сироваток Індії) є рекомбінантними вакцинами ChAdOx1-S, розробленими Оксфордським університетом і AstraZeneca. Інформація про якість, представлена ​​як SIIPL, так і AstraZeneca, підтвердила висновок Міністерства охорони здоров’я Канади про те, що вакцини COVISHIELD і AstraZeneca COVID-19 дуже схожі за виробничим процесом, контролем в процесі та критичними характеристиками якості”.