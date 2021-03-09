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Новая реальность: в США для вакцинированных от COVID-19 вводят карантинные ослабление

Новая реальность: в США для вакцинированных от COVID-19 вводят карантинные ослабление

Киев  •  УНН

 • 17391 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США рекомендует вводить послабления карантина для вакцинированных от COVID-19. Об этом пишет CNN, сообщает УНН.

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Цитата

“COVID-19 продолжает оказывать огромный ущерб для нашей нации. Как и вы, я хочу иметь возможность вернуться к повседневной деятельности и взаимодействовать с нашими друзьями, семьями и общинами... По мере того, как все больше людей прививаются, уровень заражения COVID-19 в общинах снижается, и наше понимание иммунитета к COVID улучшается, мы с нетерпением ждем выполнения этих рекомендаций общественностью”, — заявила руководительница CDC врач Рошель Валенская на брифинге в Белом доме.

Детали рекомендаций

CDC определяет людей, которые полностью вакцинированы, как тех, кто выждал две недели после необходимого количества прививок зарегистрированными в США вакцинами. По данным CDC существует все больше доказательств того, что вакцинированные люди не распространяют COVID-19, но ученые все еще пытаются понять, как долго длится защита от вакцин.

Новые рекомендации отмечают, что полностью вакцинированные люди могут посещать других вакцинированных людей в помещениях без масок и физического дистанцирования. Также разрешено пребывание с невакцинированными людьми без масок или физического дистанцирования, если эти люди имеют низкий риск тяжелого течения COVID-19.

И хотя CDC все еще рекомендует воздержаться от путешествий, однако рекомендации отмечают, что привитые бабушки и дедушки могут чувствовать себя комфортно, посещая своих непривитых внуков и наконец крепко обнять их.

Вакцинация в Украине

Вакцинация от COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля, первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD). Из публичных лиц первым вакцинировался министр здравоохранения Максим Степанов. За ним были Президент Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко. К тому же вакциной Covishield/AstraZeneca привился духовный лидер последователей буддизма Далай-лама и его окружение.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заверила, что вакцины от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны, поскольку первая является только лицензионным названием при производстве в Индии.

Аналогичные данные содержатся в официальном реестре Канады: “Вакцины AstraZeneca COVID-19 (производится AstraZeneca) и COVISHIELD (производятся Институтом сывороток Индии) является рекомбинантными вакцинами ChAdOx1-S, разработанными Оксфордским университетом и AstraZeneca. Информация о качестве, представленная как SIIPL, так и AstraZeneca, подтвердила заключение Министерства здравоохранения Канады о том, что вакцины COVISHIELD и AstraZeneca COVID-19 очень похожи по производственным процессом, контролем в процессе и критическими характеристиками качества”.

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