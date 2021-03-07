"Запитав у Будди, той відповів": у мережі заримували вакцинацію Covishield Далай-лами, Зеленського і Степанова
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Доктор фармацевтичних наук, професор Костянтин Косяченко заримував вакцинацію духовного лідера послідовників буддизму Далай-лами, Президента України Володимира Зеленського та міністра охорони здоров'я Максима Степанова, повідомляє УНН.
"Для людей з почуттям гумору.
Колоть вакцину Далай Лама
В конце концов решил.
Спросил у Будды, тот ответил:
Давай-ка CoviShield.
Известно точно: безопасна,
Не может быть обмана!
Ведь ею раньше прививались
Зеленский и Степанов", - написав Косяченко у FB.
Що було раніше
Далай-лама прищепився вакциною Covishield/AstraZeneca, яка також використовується для щеплень проти COVID-19 в Україні.
Вакцинація в Україні Covishield
Вакцинація від COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого, першим щеплення отримав лікар із Черкас - вакциною Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD). З публічних осіб першим вакцинувалася міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За ним були Президент Володимир Зеленський і головний санлікар Віктор Ляшко. Станом на 5 березня скарг на важку "побочку" від вакцини AstraZeneca/Covishield від українців не надходило.
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс запевнила, що вакцини від COVID-19 Covishield і Oxford-AstraZeneca AZD1222 ідентичні, оскільки перша є тільки ліцензійною назвою при виробництві в Індії.
Аналогічні дані містяться в офіційному реєстрі Канади:
"Вакцини AstraZeneca COVID-19 (виробляється AstraZeneca) і COVISHIELD (виробляються Інститутом сироваток Індії) є рекомбінантними вакцинами ChAdOx1-S, розробленими Оксфордським університетом і AstraZeneca. Інформація про якість, представлена як SIIPL, так і AstraZeneca, підтвердила висновок Міністерства охорони здоров'я Канади про те , що вакцини COVISHIELD і AstraZeneca COVID-19 дуже схожі за виробничим процесом, контролем в процесі і критичними характеристиками якості".