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"Запитав у Будди, той відповів": у мережі заримували вакцинацію Covishield Далай-лами, Зеленського і Степанова

"Запитав у Будди, той відповів": у мережі заримували вакцинацію Covishield Далай-лами, Зеленського і Степанова

Київ • УНН

 • 20283 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Доктор фармацевтичних наук, професор Костянтин Косяченко заримував вакцинацію духовного лідера послідовників буддизму Далай-лами, Президента України Володимира Зеленського та міністра охорони здоров'я Максима Степанова, повідомляє УНН.

"Для людей з почуттям гумору.

Колоть вакцину Далай Лама
В конце концов решил.
Спросил у Будды, тот ответил:
Давай-ка CoviShield.

Известно точно: безопасна,
Не может быть обмана!
Ведь ею раньше прививались
Зеленский и Степанов", - написав Косяченко у FB.

Що було раніше

Далай-лама прищепився вакциною Covishield/AstraZeneca, яка також використовується для щеплень проти COVID-19 в Україні.

Вакцинація в Україні Covishield

Вакцинація від COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого, першим щеплення отримав лікар із Черкас - вакциною Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD). З публічних осіб першим вакцинувалася міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За ним були Президент Володимир Зеленський і головний санлікар Віктор Ляшко. Станом на 5 березня скарг на важку "побочку" від вакцини AstraZeneca/Covishield від українців не надходило.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс запевнила, що вакцини від COVID-19 Covishield і Oxford-AstraZeneca AZD1222 ідентичні, оскільки перша є тільки ліцензійною назвою при виробництві в Індії.

Аналогічні дані містяться в офіційному реєстрі Канади:

"Вакцини AstraZeneca COVID-19 (виробляється AstraZeneca) і COVISHIELD (виробляються Інститутом сироваток Індії) є рекомбінантними вакцинами ChAdOx1-S, розробленими Оксфордським університетом і AstraZeneca. Інформація про якість, представлена ​​як SIIPL, так і AstraZeneca, підтвердила висновок Міністерства охорони здоров'я Канади про те , що вакцини COVISHIELD і AstraZeneca COVID-19 дуже схожі за виробничим процесом, контролем в процесі і критичними характеристиками якості".

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