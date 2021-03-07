"Спросил у Будды, тот ответил": в сети зарифмовали вакцинацию Covishield Далай-ламы, Зеленского и Степанова
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Доктор фармацевтических наук, профессор Константин Косяченко зарифмовал вакцинацию духовного лидера последователей буддизма Далай-ламы, Президента Украины Владимира Зеленского и министра здравоохранения Максима Степанова, сообщает УНН.
"Для людей с чувством юмора.
Колоть вакцину Далай Лама
В конце концов решил.
Спросил у Будды, тот ответил:
Давай-ка CoviShield.
Известно точно: безопасна,
Не может быть обмана!
Ведь ею раньше прививались
Зеленский и Степанов", - написал Косяченко в FB.
Что было раньше
Далай-лама привился вакциной Covishield/AstraZeneca, которая также используется для прививок против COVID-19 в Украине.
Вакцинация в Украине Covishield
Вакцинация от COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD). Из публичных лиц первым вакцинировался министр здравоохранения Максим Степанов. За ним были Президент Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко. По состоянию на 5 марта жалоб на тяжелую "побочку" от вакцины AstraZeneca/Covishield от украинцев не поступало.
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заверила, что вакцины от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны, поскольку первая является только лицензионной названием при производстве в Индии.
Аналогичные данные содержатся в официальном реестре Канады:
"Вакцины AstraZeneca COVID-19 (производится AstraZeneca) и COVISHIELD (производятся Институтом сывороток Индии) являются рекомбинантными вакцинами ChAdOx1-S, разработанными Оксфордским университетом и AstraZeneca. Информация о качестве, представленная как SIIPL, так и AstraZeneca, подтвердила заключение Министерства здравоохранения Канады о том, что вакцины COVISHIELD и AstraZeneca COVID-19 очень похожи по производственным процессам, контролю в процессе и критическими характеристиками качества".