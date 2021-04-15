Швейцария со следующей недели ослабит карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Правительство Швейцарии объявило о дальнейшем смягчении ограничений по COVID-19 со следующей недели. Так в стране позволят работу ресторанов с открытыми террасами и проведения спортивных мероприятий. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Правительство заявило, что кинотеатрам, театрам и концертным площадкам также будет разрешено принимать посетителей с понедельника, 19 апреля. Посетителям придется носить маски и держаться на безопасном расстоянии. Университеты и центры образования для взрослых смогут восстановить очные занятия.
Цитата
“Несмотря на рост количества случаев, мы можем осторожно ослаблять карантин. Во-первых, благодаря погоде мы можем больше выходить на улицу. Во-вторых, значительная часть наиболее уязвимых людей уже вакцинирован. Мы считаем, что риск оправдан ”, - заявил министр здравоохранения Ален Берсет.
Количество случаев кронавирусу в Швейцарии выросла на 2601, общий объем заражений составляет 627 968 случаев, 9844 человек умерли.
Дополнительно
56% граждан Германии поддерживают смягчения карантинных мероприятий по борьбе COVID-19 в стране, показал опрос “Политбарометра”. В США для вакцинированных от COVID-19 вводят карантинные ослабления .