Швеція анонсувала рекордний пакет допомоги для України

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"Ми привезли найбільший в історії наших відносин пакет допомоги: наземні системи ППО, боєприпаси, транспортні засоби, зимове обладнання та однострої, панцерники і 270 млн євро. Це на 100 млн більше, ніж усі попередні пакети разом узяті. Це прорив, зовсім інший ступінь підтримки. (...) Хоч ми поки не члени НАТО, але у такий спосіб проявляємо свою підтримку", – сказав Біллстрем.

За його словами, фінансова допомога дасть змогу Україні знайти більше потрібного їй на міжнародному ринку. Крім того, глава МЗС Швеції заявив, що Стокгольм продовжить підтримувати Київ у боротьбі з російською агресією.

Нагадаємо

29 листопада до Києва приїхали міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главами МЗС семи країн та наголосив, що попереду зима і складні енергетичні випробування.