Швеція анонсувала рекордний пакет допомоги для України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Швеція надасть Україні найбільший в історії двосторонніх відносин пакет оборонної та гуманітарної допомоги. Про це під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою заявив глава МЗС Швеції Тобіас Біллстрем, передає УНН.
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"Ми привезли найбільший в історії наших відносин пакет допомоги: наземні системи ППО, боєприпаси, транспортні засоби, зимове обладнання та однострої, панцерники і 270 млн євро. Це на 100 млн більше, ніж усі попередні пакети разом узяті. Це прорив, зовсім інший ступінь підтримки. (...) Хоч ми поки не члени НАТО, але у такий спосіб проявляємо свою підтримку", – сказав Біллстрем.
За його словами, фінансова допомога дасть змогу Україні знайти більше потрібного їй на міжнародному ринку. Крім того, глава МЗС Швеції заявив, що Стокгольм продовжить підтримувати Київ у боротьбі з російською агресією.
Нагадаємо
29 листопада до Києва приїхали міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главами МЗС семи країн та наголосив, що попереду зима і складні енергетичні випробування.