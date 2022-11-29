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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Швеція анонсувала рекордний пакет допомоги для України

Швеція анонсувала рекордний пакет допомоги для України

Київ • УНН

 • 1453483 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Швеція надасть Україні найбільший в історії двосторонніх відносин пакет оборонної та гуманітарної допомоги. Про це під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою заявив глава МЗС Швеції Тобіас Біллстрем, передає УНН.

Деталі

"Ми привезли найбільший в історії наших відносин пакет допомоги: наземні системи ППО, боєприпаси, транспортні засоби, зимове обладнання та однострої, панцерники і 270 млн євро. Це на 100 млн більше, ніж усі попередні пакети разом узяті. Це прорив, зовсім інший ступінь підтримки. (...) Хоч ми поки не члени НАТО, але у такий спосіб проявляємо свою підтримку", – сказав Біллстрем.

За його словами, фінансова допомога дасть змогу Україні знайти більше потрібного їй на міжнародному ринку. Крім того, глава МЗС Швеції заявив, що Стокгольм продовжить підтримувати Київ у боротьбі з російською агресією.

Нагадаємо

29 листопада до Києва приїхали міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главами МЗС семи країн та наголосив, що попереду зима і складні енергетичні випробування.

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