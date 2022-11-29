Швеция анонсировала рекордный пакет помощи для Украины

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"Мы привезли самый большой в истории наших отношений пакет помощи: наземные системы ПВО, боеприпасы, транспортные средства, зимнее оборудование и униформа, броненосцы и 270 млн евро. Это на 100 млн больше, чем все предыдущие пакеты вместе взятые. Это прорыв, совсем другая степень поддержки. (...) Хотя мы пока не члены НАТО, но таким образом оказываем свою поддержку", – сказал Биллстрем.

По его словам, финансовая помощь поможет Украине найти больше нужного ей на международном рынке. Кроме того, глава МИД Швеции заявил, что Стокгольм продолжит поддерживать Киев в борьбе с российской агрессией.

Напомним

Вчера, 29 ноября, в Киев приехали министры иностранных дел Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главами МИД семи стран и подчеркнул, что впереди зима и сложные энергетические испытания.