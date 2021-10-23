Шукали п’ять днів: на Одещині пара підлітків втекли в ліс і облаштували тимчасове житло

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Відзначається, що про зникнення дітей стало відомо 19 жовтня.

Правоохоронці встановлювали місце знаходження жителів міста Ананьєв Золотарьова Артема, 2004 р.н, та Братько Яни, 2008 р.н, які 19 жовтня вночі пішли з дому.

Сьогодні ж, 23 жовтня, стало відомо, що 17-річного хлопця і 13-річну дівчину поліцейські знайшли в лісовому масиві, де вони облаштували собі тимчасове житло з підручних засобів. Протиправних дій щодо них скоєно не було.

"Через бажання жити разом юнак зі своєю подругою не вперше тікають з дому, останній раз це трапилося влітку", — повідомив т.в.о. начальника відділу поліції № 1 Подільського районного управління поліції Сергій Гавура.

Він відзначив, що за таке недбальство опікуни неповнолітніх, які не виконують в повному обсязі обов’язки з виховання підопічних, будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Крім того, ювенальні поліцейські посилять контроль за цими родинами із залученням представників соціальних служб.

Нагадаємо

У Фастові, Київська область, 8-річний хлопчик у розпачі пішов зі школи через низькі бали і зник.