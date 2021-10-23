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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Шукали п’ять днів: на Одещині пара підлітків втекли в ліс і облаштували тимчасове житло

Київ • УНН

 • 15313 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. На Одещині п’ять днів розшукували 17-річного хлопця та школярку, які втекли у ліс. Про це повідомили в пресслужбі Одеської області, передає УНН.

Шукали п’ять днів: на Одещині пара підлітків втекли в ліс і облаштували тимчасове житло

Деталі

Відзначається, що про зникнення дітей стало відомо 19 жовтня.

Правоохоронці встановлювали місце знаходження жителів міста Ананьєв Золотарьова Артема, 2004 р.н, та Братько Яни, 2008 р.н, які 19 жовтня вночі пішли з дому.

Сьогодні ж, 23 жовтня, стало відомо, що 17-річного хлопця і 13-річну дівчину поліцейські знайшли в лісовому масиві, де вони облаштували собі тимчасове житло з підручних засобів. Протиправних дій щодо них скоєно не було.

"Через бажання жити разом юнак зі своєю подругою не вперше тікають з дому, останній раз це трапилося влітку", — повідомив т.в.о. начальника відділу поліції № 1 Подільського районного управління поліції Сергій Гавура.

Він відзначив, що за таке недбальство опікуни неповнолітніх, які не виконують в повному обсязі обов’язки з виховання підопічних, будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Крім того, ювенальні поліцейські посилять контроль за цими родинами із залученням представників соціальних служб.

Нагадаємо

У Фастові, Київська область, 8-річний хлопчик у розпачі пішов зі школи через низькі бали і зник.

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