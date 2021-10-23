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Искали пять дней: в Одесской области пара подростков сбежали в лес и устроили там временное жилье

Киев • УНН

 • 15313 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. В Одесской области пять дней разыскивали 17-летнего парня и школьницу, сбежавших в лес. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской области, передает УНН.

Искали пять дней: в Одесской области пара подростков сбежали в лес и устроили там временное жилье

Детали

Отмечается, что об исчезновении детей стало известно 19 октября.

Правоохранители устанавливали местонахождение жителей города Ананьев Золотарева Артема, 2004 г.р., и Братько Яны, 2008 г.р., которые 19 октября ночью ушли из дома.

Сегодня же, 23 октября, стало известно, что 17-летнего парня и 13-летнюю девушку полицейские нашли в лесном массиве, где они обустроили себе временное жилье из подручных средств. Противоправных действий в отношении них совершено не было.

"Из-за желания жить вместе юноша со своей подругой не первый убегают из дома, последний раз это случилось летом", - сообщил и.о. начальника отдела полиции № 1 Подольского районного управления полиции Сергей Гавура.

Он отметил, что за такую халатность опекуны несовершеннолетних, не исполняющих в полном объеме обязанности по воспитанию подопечных, будут привлечены к административной ответственности. Кроме того, ювенальные полицейские усилят контроль за этими семьями с привлечением представителей социальных служб.

Напомним

В Фастове, Киевская область, 8-летний мальчик в отчаянии ушел из школы из-за низких баллов и исчез.

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