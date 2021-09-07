Отримав дві двійки, викинув портфель і зник: під Києвом кілька годин шукали школяра
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Фастові, Київська область, 8-річний хлопчик у розпачі пішов зі школи через низькі бали і зник. Як повідомив начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов, школяра розшукали за кілька годин, передає УНН.
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У Фастові розшукали 8-річного Єгора, який сьогодні о 12 дня в розпачі пішов зі школи через низькі бали. Телефону при собі хлопчик не мав, батьки ж сповістили про зникнення сина лише через 5 годин, повідомив Нєбитов.
"Ми одразу підняли на пошуки школяра весь особовий склад поліції району, і вже за кілька годин знайшли Єгора та повернули сина батькам", - написав він.
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За словами керівника поліції у Київській області, це вже друга дитина, яку сьогодні оперативно розшукали у Фастівському районі.
"Зранку через конфлікт із матір’ю пішла із дому 14-річна Ганна. Ювенальні поліцейські швидко встановили місцезнаходження дівчини і заспокоїли рідних", - написав він.
Нєбитов додав, що поліція провела виховну розмову з обома школярами.
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