Отримав дві двійки, викинув портфель і зник: під Києвом кілька годин шукали школяра

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Фастові, Київська область, 8-річний хлопчик у розпачі пішов зі школи через низькі бали і зник. Як повідомив начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов, школяра розшукали за кілька годин, передає УНН.

Деталі

У Фастові розшукали 8-річного Єгора, який сьогодні о 12 дня в розпачі пішов зі школи через низькі бали. Телефону при собі хлопчик не мав, батьки ж сповістили про зникнення сина лише через 5 годин, повідомив Нєбитов.

"Ми одразу підняли на пошуки школяра весь особовий склад поліції району, і вже за кілька годин знайшли Єгора та повернули сина батькам", - написав він.

Додамо

За словами керівника поліції у Київській області, це вже друга дитина, яку сьогодні оперативно розшукали у Фастівському районі.

"Зранку через конфлікт із матір’ю пішла із дому 14-річна Ганна. Ювенальні поліцейські швидко встановили місцезнаходження дівчини і заспокоїли рідних", - написав він.

Нєбитов додав, що поліція провела виховну розмову з обома школярами.

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