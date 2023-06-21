Штучний інтелект став експертом у конкурсі грантів від "МХП-Громаді"

Деталі

Повідомляється, що ChatGPT-4 опрацював 38 поданих заявок з Канівщини. Усі заявки були рекомендовані до фінансування. Однак, штучний інтелект визначив і аргументував власний список з 10 переможців, який команда організаторів оприлюднить під час оголошення всіх переможців.

«Ми, як Фонд, що розвиває громади, маємо й самі удосконалюватися та випробовувати нові технічні підходи до збору, опрацювання чи подання інформації. Сьогодні Україна задає технологічні тренди в благодійності: від можливостей збору донатів через PayPal чи в криптовалюті до використання NFT-технологій чи VR/AR-форматів у своїх акціях. Ми – не виняток. Ми стежимо за інноваціями та думаємо, як їх інтегрувати в наші активності, аби оптимізувати й покращити нашу взаємодію з тими, хто цього найбільше потребує», – прокоментувала директорка благодійного фонду «МХП-Громаді», який був організатором конкурсу «Час діяти, Україно!» Тетяна Волочай.

У «МХП-Громаді» додали, що до розгляду заявок вирішили залучити найсучаснішу версію штучного інтелекту ChatGPT-4 з розширеними можливостями доступу до інтернету та читанням файлів з даними.

«Кожен проєкт розглядався окремо за спільним «промптом» (опис завдання для ШІ). GPT-4 повинен був коротко описати проєкт, його переваги для громади й дати свою рекомендацію щодо фінансування/відхилення заявки.

Параметри оцінки будуть вказані у «промпті» і вони будуть такими ж, на основі яких рішення приймає експерт-людина. Оцінка від ШІ на даному етапі необхідна, щоб оцінити релевантність заявки оцінці журі», - йдеться у повідомленні.

Долучення ChatGPT-4 до оцінювання конкурсних заявок цьогоріч було експериментальним. Наступного року функціонал та алгоритм штучного інтелекту планується удосконалити. І тоді GPT може стати повноправним членом журі, кажуть в «МХП-Громаді».

«Адже кількість заявок щороку зростає на 100-200%: 2021-го на конкурс подали 425 заявок, 2022-го – 400, а 2023-го – 837. Аби належним чином опрацювати їх та відсіяти хоча б на першому етапі ті, що зовсім не відповідають критеріям, можна буде використовувати ChatGPT чи інші алгоритми», - уточнили в благодійному фонді.

Крім алгоритмів штучного інтелекту конкурсні заявки учасників оцінюватимуть ще 10 членів журі. Кожен з них – експерт у своїй галузі й регіоні.

Також у «МХП-Громаді» додали, що оголошення цьогорічних переможців «Час діяти, Україно!» відбудеться пізніше запланованого терміну. Через рекордно велику кількість заявок та потреби в детальному їхньому розгляді, пояснили в «МХП-Громаді».

«Орієнтовно – на початку липня. Точна дата буде відома й оприлюднена в соцмережах БФ «МХП-Громаді», - йдеться у повідомленні.

Додамо

4 травня за ініціативою “МХП-Громаді” розпочався новий сезон грантового конкурсу у громадах “Час діяти, Україно!” Загальний бюджет становить 7 млн грн, а розмір фінансування одного проєкту – до 100 000 гривень. Одна команда має змогу подати одну або більше проєктних заявок.

Географія конкурсу – 12 областей України: від Волинської до Дніпропетровської областей. Тематика проєктів, які можуть отримати фінансування – широка: від освітніх, медичних, інфраструктурних до ініціатив з реабілітації ветеранів та підтримки розвитку української культурної ідентичності.

У конкурсі могли брати участь органи місцевого самоврядування, комунальні установи, освітні заклади, заклади охорони здоров’я, неурядові організації.

Проєктні пропозиції приймалися з 4 травня до 1 червня 2023 року.