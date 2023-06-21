Искусственный интеллект стал экспертом в конкурсе грантов от "МХП-Громаді"

Детали

Сообщается, что ChatGPT-4 обработал 38 поданных заявок из Каневщины. Все заявки были рекомендованы к финансированию. Однако, искусственный интеллект определил и аргументировал собственный список из 10 победителей, который команда организаторов обнародует во время объявления всех победителей.

«Мы, как Фонд, который развивает громады, должны и сами совершенствоваться и испытывать новые технические подходы к сбору, обработке или представлению информации. Сегодня Украина задает технологические тренды в благотворительности: от возможностей сбора донатов через PayPal или в криптовалюте до использования NFT-технологий или VR/AR-форматов в своих акциях. Мы – не исключение. Мы следим за инновациями и думаем, как их интегрировать в наши активности, чтобы оптимизировать и улучшить наше взаимодействие с теми, кто в этом больше всего нуждается», – прокомментировала директор благотворительного фонда «МХП-Громаді», который был организатором конкурса «Время действовать, Украина!» Татьяна Волочай.

В «МХП-Громаді» добавили, что к рассмотрению заявок решили привлечь самую современную версию искусственного интеллекта ChatGPT-4 с расширенными возможностями доступа к интернету и чтением файлов с данными.

«Каждый проект рассматривался отдельно по общему «промпту» (описание задачи для ИИ). GPT-4 должен был кратко описать проект, его преимущества для сообщества и дать свою рекомендацию по финансированию/отклонению заявки.

Параметры оценки будут указаны в «промпти» и они будут такими же, на основе которых решение принимает эксперт-человек. Оценка от ИИ на данном этапе необходима, чтобы оценить релевантность заявки оценке жюри», - говорится в сообщении.

Привлечение ChatGPT-4 к оценке конкурсных заявок в этом году было экспериментальным. В следующем году функционал и алгоритм искусственного интеллекта планируется усовершенствовать. И тогда GPT может стать полноправным членом жюри, говорят в «МХП-Громаді».

«Ведь количество заявок ежегодно растет на 100-200%: в 2021-м на конкурс подали 425 заявок, в 2022-м – 400, а в 2023-м – 837. Чтобы должным образом обработать их и отсеять хотя бы на первом этапе те, которые совсем не соответствуют критериям, можно будет использовать ChatGPT или другие алгоритмы», - уточнили в благотворительном фонде.

Помимо алгоритмов искусственного интеллекта конкурсные заявки участников будут оценивать еще 10 членов жюри. Каждый из них – эксперт в своей области и регионе.

Также в «МХП-Громаді» добавили, что объявление нынешних победителей «Время действовать, Украина!» состоится позже запланированного срока. Из-за рекордно большого количества заявок и потребности в детальном их рассмотрении, объяснили в «МХП-Громаді».

«Ориентировочно – в начале июля. Точная дата будет известна и обнародована в соцсетях БФ «МХП-Громаді», - говорится в сообщении.

Добавим

4 мая по инициативе “МХП-Громаді” начался новый сезон грантового конкурса в общинах “Время действовать, Украина!” Общий бюджет составляет 7 млн грн, а размер финансирования одного проекта – до 100 000 гривен. Одна команда может подать одну или более проектных заявок.

География конкурса – 12 областей Украины: от Волынской до Днепропетровской областей. Тематика проектов, которые могут получить финансирование – широкая: от образовательных, медицинских, инфраструктурных до инициатив по реабилитации ветеранов и поддержки развития украинской культурной идентичности.

В конкурсе могли участвовать органы местного самоуправления, коммунальные учреждения, образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, неправительственные организации.

Проектные предложения принимались с 4 мая до 1 июня 2023 года.