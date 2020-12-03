Штрафи на кордоні отримали вже близько 70 порушників ПДР на єврономерах
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Близько 70 іноземців вже отримали від співробітників Державної прикордонної служби України копії постанов про накладення адміністративного стягнення за правопорушення ПДР, зафіксоване в автоматичному режимі. Про це розповів начальник управління організації прикордонного контролю Адміністрації ДПСУ Юрій Лисюк, передає УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
“Вже вручено близько 70 постанов, при цьому майже 10 порушників цей штраф сплатили”, — сказав Лисюк.
Він додав, що порушників, яким наразі доведені постанови, найбільше є серед громадян Молдови, Білорусі та РФ, а також Польщі. Загалом у базі даних ДПСУ наявна інформація про понад 400 таких порушників.
Зазначається, що у разі несплати штрафу протягом 30-денного терміну іноземцям виноситься рішення про заборону в’їзду в нашу країну.
Нагадаємо, система автофіксації порушень ПДР почала реєструвати порушення, скоєні власниками автомобілів на іноземній реєстрації.
Додамо, що з 1 червня 2020 року запрацювали камери автоматичної фіксації правопорушень на дорогах.
Нагадаємо, у МВС раніше відзначали, що у місцях, де встановлені камери відеофіксації, кількість ДТП знизилась у 3 рази.
У МВС очікують, що автофіксація допоможе уникнути майже тисячі ДТП за 10 років.